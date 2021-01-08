İstanbul’da rezidansta Didem Mengü'yü öldüren zanlı: Benim de hayatım mahvoldu

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, uzun süredir arkadaş olan şüpheli Abdulsalem Günay ile maktül Didem Mengü'nün 9 Aralık 2019 tarihinde Maltepe'de bir evde buluştukları anlatılıyordu. Tarafların bir süre sonra tartıştıkları belirtilen iddianamede, şüpheli Günay'ın, maktül Mengü'nün kafasına önce parke taşı ile vurduğu, ardından da bağla boğazını sıkarak öldürdüğü, cesedi evden çıkarmak için bavula koyduğu ancak yakalanacağını düşünerek cesedi daireden çıkarmadığı belirtiliyordu.