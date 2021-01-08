Mersin’de şoke eden görüntüler! Arkasından çarpıp telefonunu çaldı
Merkez Akdeniz ilçesinde, 5 Ocak Salı günü kaldırımda yürürken takip ettiği bebek arabası süren kadının cep telefonunu çalıp özür dileyerek olay yerinden uzaklaşan şüpheli İlyas G. yakalandı. Telefonu çaldığı anlar kameraya yansıdı.
Silifke Caddesi'nde bebek arabasındaki çocuğu ile birlikte alışveriş yapan N.H.H., telefonunun cebinde olmadığını görünce polise giderek şikayetçi oldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Olay anını net bir şekilde kaydeden kamera görüntüsünün incelenmesi ile şüphelinin 41 yaşındaki İlyas G. olduğu saptandı.
PARKTA SIZMIŞ HALDE YAKALANDI
Eşgal bilgileriyle aranan ve görüntülerden alkollü olduğu anlaşılan İlyas G., 6 Ocak Çarşamba günü kent merkezindeki bir parkta sızmış halde yakalanıp gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinde, çaldığı telefonun parkta uyurken bir başkası tarafından çalındığını ileri süren şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kamera görüntülerinde, İlyas G.'nin çocuklu kadını uzun süre takip ettiği, kadına çarpma numarası yaparak cebindeki telefonu aldığı ve sonrasında özür dileyerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
İşte takip anından bir kare