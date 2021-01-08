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Mersin’de şoke eden görüntüler! Arkasından çarpıp telefonunu çaldı

ilçesinde, 5 Ocak Salı günü kaldırımda yürürken takip ettiği bebek arabası süren kadının cep telefonunu çalıp özür dileyerek olay yerinden uzaklaşan şüpheli . yakalandı. Telefonu çaldığı anlar kameraya yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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'nde bebek arabasındaki çocuğu ile birlikte alışveriş yapan N.H.H., telefonunun cebinde olmadığını görünce polise giderek şikayetçi oldu.

bünyesindeki Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olay anını net bir şekilde kaydeden kamera görüntüsünün incelenmesi ile şüphelinin 41 yaşındaki . olduğu saptandı.

PARKTA SIZMIŞ HALDE YAKALANDI

Eşgal bilgileriyle aranan ve görüntülerden alkollü olduğu anlaşılan İlyas G., 6 Ocak Çarşamba günü kent merkezindeki bir parkta sızmış halde yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde, çaldığı telefonun parkta uyurken bir başkası tarafından çalındığını ileri süren şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kamera görüntülerinde, İlyas G.'nin çocuklu kadını uzun süre takip ettiği, kadına çarpma numarası yaparak cebindeki telefonu aldığı ve sonrasında özür dileyerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

İşte takip anından bir kare

Mersin’de şoke eden görüntüler! Arkasından çarpıp telefonunu çaldı MERSİN’DE ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER! ARKASINDAN ÇARPIP TELEFONUNU ÇALDI

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