Marka ürünün tanıtılması amacıyla enstitü olarak bizler de kıvamlı ve instant olmak üzere iki çeşit kahve geliştirdik. Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın 2023 vizyon projesi kapsamında enstitü olarak her yıl bir ürünün ticarileştirmesi amacıyla çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Kayısı çekirdeği kahvesi bu ürünlerden bir tanesi. Farklı ürünlerin ticarileştirme ve markalaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."