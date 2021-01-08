Eskişehir’de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik'ten kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, Eskişehir-Bursa karayolunun 27'nci kilometresinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 3 cam kavanoz içerisinde 1 kilo 620 gram esrar, faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Araçtaki M.K. ve Ş.M. ise gözaltına alındı.





Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.