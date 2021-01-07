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Son dakika: Trabzon’da şoke eden intihar! Okul müdürü...

Son dakika haberi... ’un ilçesinde, ortaokulu müdürü H.A görev yaptığı okulda kendini asarak intihar etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Son dakika: Trabzon’da şoke eden intihar! Okul müdürü...

Alınan bilgiye göre, okul müdürü olarak görev yapan 41 yaşındaki H.A, bugün okul öğretmenleri ve görevli personelle birlikte 'de ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan 500 bin tablet dağıtımı için ilçedeki çalışmaları yürütüyordu. Tablet dağıtımının yapıldığı esnada, mesai arkadaşlarına haber vermeden ayrılan H.A, uzun süre ortada görülmeyince öğretmen arkadaşlara tarafından aranmaya başladı.

Görev yaptıkları okula dönen öğretmenler, H.A'yı okulun lavabosuna kendini asmış şekilde buldu.

Hayatını kaybettiği tespit edilen H.A'nın 20 gündür psikolojik ilaç tedavisi gördüğü ve panik atak problemleri yaşadığı ifade edildi.

Olayla ilgili, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

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