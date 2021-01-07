08 Ocak 2021, Cuma
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Manisa'da tuzak kurarak saka kuşu avlıyorlardı! Yakalandılar

Son dakika haberi... 'nın ilçesinde avlanması yasak olan saka kuşlarını tuzak kurarak avlayan 2 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.01.2021
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Manisa'da tuzak kurarak saka kuşu avlıyorlardı! Yakalandılar

Yeşilyurt Mahallesi'nde saka kuşu avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tuzaklarla saka kuşlarını yakalayan E.T.(54) ve E.C.(52) yakaladı.

Manisa'da tuzak kurarak saka kuşu avlıyorlardı! Yakalandılar

Polis ekipleri, yakalanan saka kuşları ile tuzaklı kafesleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekiplerine teslim etti.

Manisa'da tuzak kurarak saka kuşu avlıyorlardı! Yakalandılar

Yakalanan saka kuşları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekipleri tarafından doğaya salındı.

Manisa'da tuzak kurarak saka kuşu avlıyorlardı! Yakalandılar

CEZA KESİLDİ

Öte yandan, avlanması yasak olan saka kuşlarını avlayan 2 kişiye Kara Avcılığına Muhalefet Suçundan toplam 8 bin 384 lira ceza yazılırken, ayrıca Hıfzıssıhha Kurulu Kararınca sokağa çıkma yasağına uymamaktan işlem yapıldı.

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