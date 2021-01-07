Manisa'da tuzak kurarak saka kuşu avlıyorlardı! Yakalandılar
Son dakika haberi... Manisa'nın Salihli ilçesinde avlanması yasak olan saka kuşlarını tuzak kurarak avlayan 2 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
YAŞAM İHA
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Yeşilyurt Mahallesi'nde saka kuşu avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tuzaklarla saka kuşlarını yakalayan E.T.(54) ve E.C.(52) yakaladı.
Polis ekipleri, yakalanan saka kuşları ile tuzaklı kafesleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekiplerine teslim etti.
Yakalanan saka kuşları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekipleri tarafından doğaya salındı.