Son dakika: Muş'ta DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü'nce DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; örgüt içerisinde faaliyet gösteren, çatışma bölgeleri ve selefi gruplarla irtibatlı olan, kitapevinde örgütsel toplantılar yapan, çocuklarını okula göndermedikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine ve 1 kitapevine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi yakalandı.



Şüphelilerin evlerinde ve faaliyetlerini yürüttükleri kitapevinde yapılan aramalarda, patlayıcı madde yapımında kullanılan 2 kilo 661 gram amonyum nitrat, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, DEAŞ terör örgütünün propagandasının yapıldığı toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap/dergi/dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işleklerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.