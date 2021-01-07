08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Muş'ta DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Son dakika: Muş'ta DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

haberi... 'ta, terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde ve faaliyetlerini yürüttükleri kitapevinde yapılan aramalarda, patlayıcı madde yapımında kullanılan 2 kilo 661 gram amonyum nitrat, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, DEAŞ terör örgütünün propagandasının yapıldığı toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap/dergi/dijital malzeme ele geçirildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Muş'ta DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü'nce DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; örgüt içerisinde faaliyet gösteren, çatışma bölgeleri ve selefi gruplarla irtibatlı olan, kitapevinde örgütsel toplantılar yapan, çocuklarını okula göndermedikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine ve 1 kitapevine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde ve faaliyetlerini yürüttükleri kitapevinde yapılan aramalarda, patlayıcı madde yapımında kullanılan 2 kilo 661 gram amonyum nitrat, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, DEAŞ terör örgütünün propagandasının yapıldığı toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap/dergi/dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işleklerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA