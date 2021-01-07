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Karı koca 6 saat arayla koronavirüse yenik düştü! Osmaniye'den üzücü haber...

Son dakika haberleri... ’nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde yaşayan çift yakalandıkları korona virüs nedeniyle aynı gün 6 saat arayla hayatlarını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Karı koca 6 saat arayla koronavirüse yenik düştü! Osmaniye'den üzücü haber...

Edinilen bilgiye göre, Cığcık köyünde eski muhtar Nuri Akgöllü ve eşi Elif Akgöllü korona virüse yakalandı.

Bir süredir tedavi gören karı kocadan Elif Akgöllü bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti.

Eşi Nuri Akgöllü ise aynı gün eşinin vefatından 6 saat sonra hayatını kaybetti.

Çiftin Cığcık köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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