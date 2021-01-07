Sokağı temizlerken bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan Fatma Yılmaz (73), yolda cüzdanını düşürdü. Evine geldiğinde cüzdanını düşürdüğünü fark eden Yılmaz, geri dönüp birkaç esnafa sormasına ve aramasına rağmen bulamadı. Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Gökhan Kıymet, mahallede temizlik yaptığı sokağı süpürürken yerdeki cüzdanı fark ederek durumu amirlerine iletti. Kıymet, cüzdanının kaybolduğunu fark eden Fatma teyzenin, mahalle fırınına giderek, "Cüzdanım kayboldu. Gören soran olursa bana haber verir misiniz" dediğini öğrendi.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte cüzdanı sahibine teslim eden Kıymet, "Böyle bir şeye vesile olmaktan dolayı ben de mutluluk duyuyorum" dedi.