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Dünyanın en iyi 10 keşfi arasında yer alıyor! Sular çekilince ortaya çıktı: Acilen önlem alınmalı

’nin ikinci bir olması yolunda ilerleyen gölünde bulunan bazilika, kuraklık sebebiyle gün yüzüne çıktı. Dünyanın en iyi 10 keşfi arasında yer alan 2 bin yıllık bazilika kuşlara yuva oldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Dünyanın en iyi 10 keşfi arasında yer alıyor! Sular çekilince ortaya çıktı: Acilen önlem alınmalı

'nın ilçesinde, göl kıyısının 50 metre açığında bulunan, 'un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

Dünyanın en iyi 10 keşfi arasında yer alıyor! Sular çekilince ortaya çıktı: Acilen önlem alınmalı DÜNYANIN EN İYİ 10 KEŞFİ ARASINDA YER ALIYOR! SULAR ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI: ACİLEN ÖNLEM ALINMALI

Tarihi M.Ö. 4'üncü yüzyıla uzanan, , , ve gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan İznik'te 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde içerisinde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı. Bazilika formunda kilise kalıntısı olduğu belirlenen yapı, 50 metre açıkta, 6 metre derinlikte yer alıyor.

740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösterildi. Batık bazilika, yaşanan kuraklığa bağlı olarak su yüzeyinin üzerine çıktı. Üzerinde kuşların yuva yaptığı bazilikanın parçaları gün yüzüne çıkınca meraklı vatandaşların ilgi odağı haline gelmeye başladı.

Bazilikanın Kafes içinde korunan en önemli parçaları suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. İznik gölü kıyısında işletmesi bulunan , "Ben 20 yıldır İznik gölünde işletmecilik yapmaktayım. İlk defa bu kadar çekilmeye şahitlik ediyorum.

Son yıllardaki kuraklık sebebiyle olma yolunda ilerleyen bazilika gün yüzüne çıktı. Kuşların yuvası haline geldi. Acilen tedbir alınması lazım. Durum vahim" dedi.

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