08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | İstanbul Tuzla'da gemi yangını: Ekipler sevk edildi

Son dakika | İstanbul Tuzla'da gemi yangını: Ekipler sevk edildi

haberi... 'da Tersaneler bölgesinde bir gemide yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
ABONE OL

SON DAKİKA HABERİ: Tuzla'da bir tersanedeki gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'taki bir tersanede bulunan gemide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İstanbul Tuzla'da gemi yangını: Ekipler sevk edildi İSTANBUL TUZLA'DA GEMİ YANGINI: EKİPLER SEVK EDİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA