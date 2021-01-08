Son dakika | İstanbul Tuzla'da gemi yangını: Ekipler sevk edildi
Son dakika haberi... İstanbul Tuzla'da Tersaneler bölgesinde bir gemide yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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SON DAKİKA HABERİ: Tuzla'da bir tersanedeki gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'taki bir tersanede bulunan gemide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.