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Sakarya’da minibüs ile TIR çarpıştı! Milli motosikletçi Can Alexander Öncü yaralandı

gişeleri kesiminde ’nun pistine giden ve içerisinde milli motosikletçi ’nün bulunduğu minibüs, TIR'ın dorsesine çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan milli sporcu Can Alexander Öncü yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Sakarya’da minibüs ile TIR çarpıştı! Milli motosikletçi Can Alexander Öncü yaralandı

Kaza, saat 14.00 sıralarında D-140 karayolu gişeleri kesiminde meydana geldi. 'nun Akyazı'daki pistine antrenman için giden milli motosikletçi 'nün içinde bulunduğu . yönetimindeki 07 HSK 79 plakalı minibüs, aniden şerit değiştirdiği öne sürülen . yönetimindeki 47 AAP 432 plakalı TIR'a çarptı.

Kazada minibüsün sağ ön kısmı hasar görürken, Can Alexander Öncü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Can Alexander Öncü, ambulansla 'ne kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Öncü tedaviye alındı.

BİRİNCİ OLAN EN GENÇ PİLOT OLMUŞTU

'nda yarışan ve birinciliğe ulaşan en genç pilot olarak tarihe geçen milli motosikletçi 'nün başarısı, dünya basınında geniş yer bulmuştu.

'nin gazetesi, Can Öncü'nün zaferini, "15 yaşındaki Türk yarışçı, Moto3 kategorisindeki ilk yarışında tarihine geçti. Henüz 15 yaş ve 115 günlük bir geçmişle ve wild card'la zirveye çıkarak tarih yazdı." ifadeleriyle duyurmuştu.

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