Salonda personelinin yanında kendisi ile polemiğe girmemek için ücretini sordum. Saçımı yakmasına rağmen benden 420 TL para aldı ve hiç bir şekilde özür dilemedi. Daha sonra eşim kendisini aradığında ise saçma bir savunma yaparak beyne çok yakın olduğunu kopmaların o yüzden yaşandığını söyledi. Fakat kopan yerlerde boya dahi yoktu. Her gün insanlarla iç içeyim görünüm her kadın gibi benim içinde önemli günlerdir moralim çok bozuk" diye konuştu.