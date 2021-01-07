"Yaptığım araştırmaya göre hırdavat sektöründe tek kadınım diyebilirim. Erkeklerin bakış açısı burada çok daha farklı. Sattığım ürünlerin kurulumunu yapıp kullanımını gösteriyorum. Mesela tırpanın kurulumunu ve kullanımını yapınca şaşkınlıkla bakıyorlar. 'Bir kadın bize tırpanın eğitimini mi verecek?' diyorlar. Ama hepsini yapıyoruz, çok da memnunlar."