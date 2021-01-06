Uyuşturucu ticareti yapanlar, her geçen gün yeni yöntemler denerken, köpekler ile sevkiyata engel olunmaya çalışılıyor. Operasyonlarda aktif olarak kullanılan özel eğitimli köpeklere, geçen yıl olduğu gibi bu sene de çok önemli operasyonlarda görev verildi.