Sağlık çalışanları Muş'un köylerindeki yaşlılara hizmet götürdü

"TELEFONUMUZ BİLE ÇALMAZKEN SAĞLIKÇILAR KAPIMIZI ÇALDI"

Sağlık ekiplerinin zorlu kış şartlarına rağmen kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını dile getiren Aktay çiftinin gelini Filiz Aktay, "Covid-19 hastası olduk, evimize geldik. Hastalığı söyledikten sonra hiç kimse kapımızı çalmadı. Telefonla bile arayıp, 'Nasılsınız, durumunuz nedir?' diye sormadılar. Allah doktor ve hemşirelerin hepsinden razı olsun. Komşularımız değil, sağlıkçılar bizlere yardımcı oldu. Sağlık ekiplerimiz köyümüze geliyorlar, gerekli tedaviyi yapıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi