Kan donduran cinayet! Üç çocuğunun gözü önünde katletti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. 3 çocuk annesi Sevda Kösecik (33), aralarındaki geçimsizlik nedeniyle 1 ay önce eşi İsa Kösecik'i (40) terk ederek, ayrı bir eve taşındı.