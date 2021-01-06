Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olumlu etki ettiğini söyleyen Sebahattin Ak, "Hafta sonu yasaklar olumlu etkiledi. Hafta içi de yasaklar olursa daha da vakalar aşağıya inebilir. Samsun'da da Türkiye'de de daha iyi olur diye düşünüyorum. Düşüş olduğunu ben de görüyorum, biraz azalma var ama tamamen bitmiş de diyemeyiz. Etrafıma baktığımda düşüşü olduğunu görüyorum" dedi.