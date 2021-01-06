Pompalıyla eczane basmıştı! Cezası açıklandı

ECZACI O ANLARI ANLATTI

Eczanenin sahibi Ayşe Baygut, şüphelinin ablasının akrabasının alacak meselesi yüzünden eczaneye saldırdığını söyledi. Baygut, "Parayı bizden alabileceğini zannetti. Silahlı saldırıda bulundu. Daha önce de eczaneyi taşlamıştı. Biz, 'o yaptı' diyememiştik. Bugün de bu şekilde onun olduğunu öğrendik. Daha önce de kasıtlı gelerek eczaneye taşlamıştı. Kimsenin günahına girmek istemedik, o olduğunu biliyorduk.