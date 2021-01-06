06 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Deniz Büçkün'ün ölümünde ifadeler ortaya çıktı: Aralarında para toplayıp...

Deniz Büçkün'ün ölümünde ifadeler ortaya çıktı: Aralarında para toplayıp...

Üniversiteli arkadaşlarıyla yeni yılı kutlamak için evinde parti düzenleyen Deniz Büçkün, arkadaşı .’nün verdiği uyuşturucu hapı alkolle içince fenalaşarak hayatını kaybetti. Efe Ö. ifadesinde uyuşturucu için para topladıklarını ve kendisinin satın aldığını belirtti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
ABONE OL
Deniz Büçkün'ün ölümünde ifadeler ortaya çıktı: Aralarında para toplayıp...

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz Büçkün (23) 'taki evinde üniversiteli 5 arkadaşıyla birlikte yılbaşı kutlaması yapmak için toplandı. İddiaya göre, yeni yıla girdikten iki saat sonra Büçkün, fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları bir yandan nefes almasını sağlamaya çalışırken, bir yandan da 112'yi aradı. Hastaneye kaldırılan Deniz Büçkün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hürriyet'in haberine göre, uyuşturucuyu satın alarak eve getiren üniversite öğrencisi .'nün ifadesinde, "Yılbaşı kutlaması için uyuşturucu almaya karar verdik. 150'şer TL topladık. Ben de uyuşturucuyu satın aldım. Alkolle birlikte uyuşturucuyu kullandıktan sonra Deniz bir anda fenalaşarak yere yığıldı" dediği iddia edildi. Efe Ö.'nün evde bulunan diğer arkadaşlarının da benzer ifadeler verdikleri belirtildi.

Beşiktaş'taki evin banyosunda 6 uyuşturucu hap bulunurken, Efe Ö.'ye uyuşturucuyu satan 'nın 'kasten yaralama', 'uyuşturucu kullanmak' ve 'hakaretten' suç kaydı olduğu, evinde yapılan aramada da 6 gram skunk, 2 gram ecstasy hap bulunduğu ve uyuşturucudan elde edilen bir miktar paraya da el konulduğu belirtildi.



Efe Ö., sevk edildiği adliyede 'adli kontrol' kararıyla serbest kalırken, Burak Karancı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Üniversitelilerin yılbaşı partisinde korkunç son! Deniz Büçkün hayatını kaybetti ÜNİVERSİTELİLERİN YILBAŞI PARTİSİNDE KORKUNÇ SON! DENİZ BÜÇKÜN HAYATINI KAYBETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA