Deniz Büçkün'ün ölümünde ifadeler ortaya çıktı: Aralarında para toplayıp...
Üniversiteli arkadaşlarıyla yeni yılı kutlamak için evinde parti düzenleyen Deniz Büçkün, arkadaşı Efe Ö.’nün verdiği uyuşturucu hapı alkolle içince fenalaşarak hayatını kaybetti. Efe Ö. ifadesinde uyuşturucu için para topladıklarını ve kendisinin satın aldığını belirtti.
Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz Büçkün (23) İstanbul Beşiktaş'taki evinde üniversiteli 5 arkadaşıyla birlikte yılbaşı kutlaması yapmak için toplandı. İddiaya göre, yeni yıla girdikten iki saat sonra Büçkün, fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları bir yandan nefes almasını sağlamaya çalışırken, bir yandan da 112'yi aradı. Hastaneye kaldırılan Deniz Büçkün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hürriyet'in haberine göre, uyuşturucuyu satın alarak eve getiren üniversite öğrencisi Efe Ö.'nün ifadesinde, "Yılbaşı kutlaması için uyuşturucu almaya karar verdik. 150'şer TL topladık. Ben de uyuşturucuyu satın aldım. Alkolle birlikte uyuşturucuyu kullandıktan sonra Deniz bir anda fenalaşarak yere yığıldı" dediği iddia edildi. Efe Ö.'nün evde bulunan diğer arkadaşlarının da benzer ifadeler verdikleri belirtildi.
Beşiktaş'taki evin banyosunda 6 uyuşturucu hap bulunurken, Efe Ö.'ye uyuşturucuyu satan Burak Karancı'nın 'kasten yaralama', 'uyuşturucu kullanmak' ve 'hakaretten' suç kaydı olduğu, evinde yapılan aramada da 6 gram skunk, 2 gram ecstasy hap bulunduğu ve uyuşturucudan elde edilen bir miktar paraya da el konulduğu belirtildi.
Efe Ö., sevk edildiği adliyede 'adli kontrol' kararıyla serbest kalırken, Burak Karancı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.