Mersin'de otomobilde çifte infaz! Eski eşi ve onun sevgilisini öldürdü
Merkez Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi Karaisalı Caddesi'nde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 41 yaşındaki Ayşe Yaylan ile 53 yaşındaki Abdullah Sancar hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybeden kadının eski kocası 49 yaşındaki Mustafa Eken gözaltına alındı.
YAŞAM DHA
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Yol kenarında park halindeki 33 EDM 81 plakalı otomobilde, bir erkek ile bir kadının hareketsiz yattığını görenler, polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Ayşe Yaylan ve Abdullah Sancar olduğu belirlenen kişilerin öldüğü tespit edildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Ayşe Yaylan'ın eski eşi Mustafa Eken'in evine gitti.
Yaylan ve Abdullah Sancar'ı öldürdüğünü itiraf eden Eken, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi.
Mustafa Eken, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.