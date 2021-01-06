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Mersin'de otomobilde çifte infaz! Eski eşi ve onun sevgilisini öldürdü

Merkez Toroslar ilçesi Mahallesi Karaisalı Caddesi'nde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 41 yaşındaki ile 53 yaşındaki hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybeden kadının eski kocası 49 yaşındaki gözaltına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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Mersin'de otomobilde çifte infaz! Eski eşi ve onun sevgilisini öldürdü

Yol kenarında park halindeki 33 EDM 81 plakalı otomobilde, bir erkek ile bir kadının hareketsiz yattığını görenler, polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede ve olduğu belirlenen kişilerin öldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Ayşe Yaylan'ın eski eşi 'in evine gitti.

Yaylan ve Abdullah Sancar'ı öldürdüğünü itiraf eden Eken, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi.

Mustafa Eken, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ayşe Yaylan ve Abdullah Sancar'ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Üniversitesi () Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olay yerinde çekilen bir görüntü

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