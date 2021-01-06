Adıyaman'da eski kamu binasında patlama

Yıkım çalışmaları sırasında küçük çaplı bir patlamanın meydana geldiğini ifade eden Çuhadar, "Binanın fuel-oil tankının sökümü sırasında patlama yaşandı. Olayda çok şükür ölen veya yaralanan olmadı. Çıkan yangın da söndürüldü. Tankın içi boşaltılmıştı, patlamanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor." dedi.