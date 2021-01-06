Koronavirüs tedavisi bulundu mu | Tıp dünyasından sevindiren haber! 10 kişiden 9'unda etkili oldu

TEDAVİ UYGULANANLARIN YÜZDE 91'İ HAYATTA KALDI

Hastaların hepsi corona virüse yakalandıktan sonra, şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu geliştirdiler. Her birine bir plasebo veya kök hücreden iki gün arayla iki enjeksiyon verildi. Bir ay sonra ise hayatta kalanların oranının kök hücrelerle tedavi edilen grupta yüzde 91 iken, plasebo verilenlerde ise yüzde 42 olduğu görüldü. Kök hücre tedavisine rağmen ölen tek kişinin ise 85 yaşın üzerinde olduğu belirtildi.