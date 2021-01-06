Ankara’da 175 güvenlik kamerası incelendi ve 2 şüpheli yakalandı! Suç işlemeye otostop çekerek gitmişler

SUÇ MAHALLİNE OTOSTOP ÇEKEREK GİTTİLER

Polis ekiplerinden yapılan açıklamada, suça karışan M.M. ve S.E.'nin, olay öncesi sabah saatlerinde buluşarak plan yaptıkları, suç mahalline ise otostop çekerek gittikleri bildirildi.