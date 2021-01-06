Gözüme sadece damla damlatıp eve gönderdiler. Söylememe rağmen ben bunları yaşadım. Bir ihmal var. Ben bütün belirtilere rağmen hastaneye gittim. Her seferinde alerji serumu takıp eve gönderdiler. Söylediğim halde bu hale geldim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi.