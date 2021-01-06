Damlaya damlaya yok olur! "Damlatan musluk günde 17 litre su israfına yol açıyor"
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresince (TESKİ) içme suyuyla ilgili yapılan uyarıda, “Damlatan musluk günde 17 litre su israfına neden olur” ifadelerine yer verildi.
YAŞAM İHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
"17 LİTRE SU İSRAFINA NEDEN OLUR"
Son yıllarda yağışların az olması nedeniyle ülke genelinde yaşanan kuraklık endişeye sebebiyet veriyor. 15 milyon nüfuslu İstanbul'a içme suyu sağlanan bazı barajlardaki su seviyesinin düşmesine ilişkin haberler, insanların yaşam ihtiyacı için başta gelen en temel kaynaklardan olan suyun geleceği için çeşitli kaygıları da beraberinde getiriyor. Suyun kullanımı ile ilgili ülke genelinde çeşitli uyarılar yapılırken, bu konuda bir uyarı da TESKİ Genel Müdürlüğünden geldi.
"17 LİTRE SU İSRAFINA NEDEN OLUR"
TESKİ Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi ve resmi sosyal medya hesaplarından suyun kullanımı konusunda yapılan uyarıda, "Damlatan musluklar, günde yaklaşık 17 litre su israfına neden olur. İsraf etmeyin" ifadelerine yer verildi.
SON DAKİKA | İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? SULAR NE ZAMAN GELECEK? İŞTE MAHALLE MAHALLE O LİSTE...