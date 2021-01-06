Damlaya damlaya yok olur! "Damlatan musluk günde 17 litre su israfına yol açıyor"

Son yıllarda yağışların az olması nedeniyle ülke genelinde yaşanan kuraklık endişeye sebebiyet veriyor. 15 milyon nüfuslu İstanbul'a içme suyu sağlanan bazı barajlardaki su seviyesinin düşmesine ilişkin haberler, insanların yaşam ihtiyacı için başta gelen en temel kaynaklardan olan suyun geleceği için çeşitli kaygıları da beraberinde getiriyor. Suyun kullanımı ile ilgili ülke genelinde çeşitli uyarılar yapılırken, bu konuda bir uyarı da TESKİ Genel Müdürlüğünden geldi.