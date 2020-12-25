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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Balıkçıların yeni korkulu rüyası oldular! Balon balığından sonra onlar da ağları parçalıyor Balıkçıların yeni korkulu rüyası oldular! Balon balığından sonra onlar da ağları parçalıyor
Türkiye kıyılarına Kızıldeniz'den gelen balon balıkları balıkçılara zor anlar yaşatırken, yeni kabus ortaya çıktı. Yunus balıklarının da aynı balon balıkları gibi balıkçı ağlarını parçalayıp balıkları yediği ve büyük zararlar verdiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 25.12.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 10:22
Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balık popülasyonuna zarar veren, kendi türünü dahi yiyen balon balığı, Akdeniz'e yerleşti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Güçlü çenesi ve dişleriyle teneke kutuyu dahi kolayca parçalayan, balıkçı ağlarına da zarar veren bu türün kontrol altına alınması için Tarım ve Orman Bakanlığı balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira ödemeye başladı.
BALON BALIĞI KADAR ZARARLI Kısa sürede binlerce balon balığı avlanarak kuyrukları yetkililere teslim edildi. Balığın popülasyonu da kontrol altına alınmaya başlandı. Balıkçılar, balon balığından sonra ağlarına zarar veren ikinci bir canlı olduğunu tespit etti.
Uzun zamandır av için bırakılan ağların, parçalanmış halde bulması üzerine balıkçılar, sonar ve görüntüleme cihazlarıyla inceleme yaptı. İncelemede ikinci türün yunus olduğu belirlendi.
TEKNE MOTORUNUN SESİNİ TAKİP EDİYOR Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yunusların çok zeki olduğunu söyledi. Yunusun memeli bir tür olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, "Yunuslar trol teknelerini takip eder. Balıkçı ağdan balığı almaya başladığında her zaman tekne motorunun sesini takip eder. Herkes kısmetine düşeni alıyor. Ağdaki balığı aldığında ağı da yırtıyor. Zaman zaman ağ giderlerinin, avlanan balığın üzerinde olduğunu görüyoruz" dedi. Yunusların avlanmasının yasak olduğunu da hatırlatan Prof. Dr. Gökoğlu, yapabilecek çok bir şey olmadığını sözlerine ekledi.