Mendil satma bahanesiyle yaklaşıp gasp yaptılar!

SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

Gazi Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili B.Ş. (19) ve 15 yaşındaki S.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. S.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Gazi Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan B.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyip B.Ş., "Y.Ç.'ye borç para vermiştim. 100 lira alacağım vardı. Parayı istedim. Vermeyince arka cebinde bulunan 100 lirayı zor kullanmadan aldım" dedi.