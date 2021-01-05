06 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Sinop kazıldıkça tarih çıkıyor

’ta 11 yıldır devam eden kazısında 2020 yılı içinde 97 tarihi eser bulundu. 2 bin 300 yıllık tarihe sahip Balatlar Yapı Topluluğu Sinop’un kültürel miraslarından birini oluşturuyor. ’nın desteğiyle 11 yıl önce başlatılan kazılar Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. ’nun başkanlığında yürütülüyor.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Son dakika: Sinop kazıldıkça tarih çıkıyor

Bugüne kadar on binlerce eserin ortaya çıkarıldığı kazılar 2020 yılında da verimli geçti.

Bakanlık tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen kazı ve araştırma çalışmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada 'nda yıl içinde 97 eserin envantere kaydedildiği bildirildi.

Çalışmalar kapsamında şimdiye dek 5. ve 6. yüzyıllar arasında tarihlenen mozaikler, 7. yüzyıla ait mezar odaları bulundu. 2020 yılında da kilisenin apsisi ve köpek tasvirli oyma kemik plaka bulundu. Köpek tasvirli oyma kemik plaka sene içinde bulunan önemli eserler arasında yer aldı.

Kazı çalışmalarının kış aylarından sonra devam etmesi bekleniyor.

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