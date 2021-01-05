Son dakika: Bahar havası esince koronavirüs unutuldu! Şoke eden görüntüler
Şanlıurfa'da bahardan kalma günler yaşanırken, korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.
YAŞAM İHA
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Şanlıurfa'da bahar havasından kalma günler yaşanırken, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere riayet etmeyen çoğu vatandaş cadde ve sokakları sosyal mesafeye aldırış etmeden doldurdu.
Kentin en işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Sarayönü Caddesi'nde korona virüs öncesindeki dönemi aratmayan yoğun kalabalık dikkat çekti.