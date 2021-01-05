06 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Bahar havası esince koronavirüs unutuldu! Şoke eden görüntüler

'da bahardan kalma günler yaşanırken, korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.01.2021
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Son dakika: Bahar havası esince koronavirüs unutuldu! Şoke eden görüntüler

Şanlıurfa'da bahar havasından kalma günler yaşanırken, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere riayet etmeyen çoğu vatandaş cadde ve sokakları sosyal mesafeye aldırış etmeden doldurdu.

Kentin en işlek noktalarından ve 'nde korona virüs öncesindeki dönemi aratmayan yoğun kalabalık dikkat çekti.

Korona virüs tedbirlerine riayet eden vatandaşlar, cadde ve sokaklarda çoğu kişinin kurallara uymadıklarını belirterek, salgına karşı ek tedbirlerin alınmasını istediler.

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