Osmaniye’de aile fertlerinin sokak ortasında sopalı-coplu kavgası! Yaralılar var

D.Ç. ve eşi S.Ç. aldığı darbelerle başından yaralandı. Kavgaya, S.Ç.'nin diğer oğlu A.Ç. ve kızı F.Ç. de girişince olay büyüdü. Cop ve sopaların kullanıldığı kavgada S.Ç. ile oğulları D.Ç., A.Ç., kızı F.Ç. ve gelini S.Ç. başından yaralandı.