06 Ocak 2021, Çarşamba
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Osmaniye’de aile fertlerinin sokak ortasında sopalı-coplu kavgası! Yaralılar var

’de aile fertlerinin sopalı-coplu kavgasında 5 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansırken kavga eden 5 şüpheliye ayrıca sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Osmaniye’de aile fertlerinin sokak ortasında sopalı-coplu kavgası! Yaralılar var

'nin ilçesinde aile fertleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan sopalı, coplu kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Mahallesi'ndeki üzerinde meydana geldi. Baba S.Ç.'nin, daha önce aralarında husumet bulunan oğlu D.Ç. ve S.Ç.'ye sokak ortasında sopa ile saldırdığı iddia edildi.

D.Ç. ve eşi S.Ç. aldığı darbelerle başından yaralandı. Kavgaya, S.Ç.'nin diğer oğlu A.Ç. ve kızı F.Ç. de girişince olay büyüdü. Cop ve sopaların kullanıldığı kavgada S.Ç. ile oğulları D.Ç., A.Ç., kızı F.Ç. ve gelini S.Ç. başından yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldükten sonra tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Kavga eden 5 şüpheliye ayrıca sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.

Yaşanan anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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