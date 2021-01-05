Evine çağırdığı temizlikçiye tecavüz etti! Oğlunun gözü önünde iğrenç olay

'ÖZÜR DİLERİM' MESAJI KANIT OLDU



Savcılıkça ifadesine başvurulan Mert A., genç kadınla para karşılığında cinsel birliktelik için anlaştıklarını belirtti. Genç kadına olaydan sonra attığı 'Özür dilerim' şeklindeki mesajını ise sert davrandığı için attığını iddia etti. Savcılık ifadesinin gerçekle bağdaşmadığını belirttiği Mert A.'nın tutuklanması için Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.