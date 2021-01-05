Ordu'da boşanmak isteyen eşine tehdit mesajları atan gözü dönmüş koca için karar verildi

TEHDİTLER SAVURMUŞ

Öte yandan A.E.D.'nin, eşine gönderdiği tehdit mesajlarında, "Boynunu keseceğim. Yemin ederim. Seni öldüreceğim. Havlayan köpek ısırmaz değil mi? İstisnalar kaideyi bozar, bozacak da. Genzine kan tadı gelince yalvaracaksın Allah'a ama çok geç olacak. O iki tane evladımın üzerine başları üzerine yemin ederim kanınla boğularak öleceksin. Her zaman dediğim gibi can yakan canı yanacağı günü beklesin ama sen öleceksin." cümleleri yer aldı.