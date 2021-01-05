Mersin'de 15 yaşında kızına cinsel istismarda bulunan adamın tehdit mesajlarını gösterdi

Evimin önüne kadar gelip odamın fotoğraflarını çekmiş, arabamda iken fotoğrafımı çekmiş. Bana gönderdi tehdit olarak. Bu şahısın oğlu evimin önündeki aracımın yakıt deposuna şeker döküyor, aynaları parçalıyor. Artık çok korkuyorum. Ben nereye kadar kaçabilirim, nereye kadar saklanabilirim. Ailemizin hayatını mahvetti. Diken üstünde yaşıyorum, her an beni bulacak, zarar verecek diye. Benim ölmem mi gerecek bu adamın yakalanması için. Artık sesimin duyulmasını istiyorum" diye konuştu.

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