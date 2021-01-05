06 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da caminin minaresine yıldırım düştü | Cami geçici olarak ibadete kapatıldı

Manisa’da caminin minaresine yıldırım düştü | Cami geçici olarak ibadete kapatıldı

’nın ilçesinde minaresine yıldırım isabet eden cami meydana gelen hasar nedeniyle ibadete kapatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2021
ABONE OL
Manisa’da caminin minaresine yıldırım düştü | Cami geçici olarak ibadete kapatıldı

Alınan bilgiye göre, 'nin kenar mahallerinden Barış Mahallesi'nde bulunan minaresine sabaha karşı 04:30 sıralarında yıldırım düştü.

CAMİ TEDBİR AMAÇLI KAPATILDI

Yıldırım düşmesi sonucu minarede çatlak oluşurken cami içerisinde de zarar meydana geldi. Sabaha karşı camiye gelen görevlinin durumu İlçe Müftülüğüne bildirmesi üzerine cami ibadete kapatıldı.

Minaresine yıldırım düşen camide incelemelerde bulunan Salihli Müftüsü Adem Karakelebek, tedbir amacıyla caminin ibadete kapatıldığını söyledi.

Müftü Karakelebek "Sabaha karşı camimizin minaresine yıldırım isabet etmiş. Sabah camiye gelen görevlimiz bizlerle irtibata geçti. Bizlerde vakit geçirmeden İlçe Kaymakamımız, İl Müftülüğümüz ve ile irtibata geçerek güvenlik amacıyla camimizi ibadete kapatmış bulunuyoruz. Teknik incelemelerin sonucunda minarenin yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek. Cami içerisindeki tüm elektronik cihazlar zarar görmüş durumda" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA