İstanbul’dan Ankara’ya aracını satmaya gitti! Tuzağa düştü otomobilinden oldu!

Uğraştığınızla kalıyorsunuz. Hiçbir şekilde güvenmeyin. Ekspertize bile giderken mutlaka yanınızda birileri bulunsun. Hiçbir zaman tek gitmeyin. İşiniz çıksa bile arkadaşınız orada beklesin. Yoksa benim gibi mağdur olursunuz. Benim hastam vardı. Bir an önce satıp, kurtulup, gideyim diye biraz acele ettim ama iyi niyetimi suiistimal ettiler. Allah'a havale ediyorum. İnşallah bir an önce bulunur ve cezalarını çekerler."

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