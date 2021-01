Son 20 yılın su ihtiyacı açısından oldukça iyi geçtiğini fakat aşırı nüfus artışı nedeniyle suyun tükenmeye başladığını aktaran Prof. Dr. Yaşar, "2008 yılında yüzde 5'leri gördük. Çok daha kurak dönemleri gördük. Şu anda küresel ısınmanın pik yaptığı son 20 yılda, yağışlarda da pik yaptık. Çok ciddi yağış artışı oldu. Çünkü küresel ısınma demek, küresel yağış artışı demektir. Her bir derece sıcaklık artışında yağış da artar. Ama bizim nüfusumuz öylesine patladı ki. 1960'lı yıllarda 27 milyon olan Türkiye nüfusu şu an 85-90 milyon, 3 katı artmış. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusu her 45 yılda bir yüzde 100 artıyor. Ama ülkemizde yüzde 300 artıyor. İzmir o yıllarda 1 milyonken 4,5 milyon olmuş. İstanbul da aynı şekilde. Bu nüfusa bu sistemle su dayanmaz" diye konuştu.