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İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay! Kayınvalidesinin evini basıp elektroşok silahıyla bayılttı

’da eşiyle sürekli tartışmalar yaşayan 39 yaşındaki M.Ş isimli şahıs eşinin sığındığı kayınvalidesinin evini bastı. Eşinin annesini cihazıyla bayıltan adam hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay! Kayınvalidesinin evini basıp elektroşok silahıyla bayılttı

'da, 39 yaşındaki M.Ş. ile 35 yaşındaki A.Ş. evliydi. İkili arasında yıllardır süregelen evlilikte tartışmalar yaşanıyordu.

Boşanmaya karar veren ve aynı binanın farklı katlarında ikamet eden çift, karşılaştıklarında tartışmaya başlıyordu.

Geçen ay genç adam eşiyle yeniden karşılaşmış ve taraflar arasında tartışma çıkmıştı. İddiaya göre; annesinin evine sığınan kadın, kocası tarafından kovalandı.

Kayınvalidesinin kapısına dayanan M.Ş. iddiaya göre eline aldığı tabancasıyla eve girmeye çalıştı. Bu sırada H.K., kapıyı kapatmak istese de başarılı olamadı.



7 YIL HAPSİ İSTENDİ

Eve izinsiz giren damat, elinde bulundurduğu elektroşok tabancasıyla kayınvalidesini bayılttı.

Aldığı darbeyle kendinden geçen kadın hastanede gözlerini açtı. H.K. şikâyetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Damat hakkında 7 yıla kadar hapsi istendi.

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