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Çorum’da eşini boğarak öldüren adamın ifadesi çileden çıkardı: Neden böyle oldu anlamadım

'da dün saat 21.30 sıralarında 'nde 29 yaşındaki dini nikahlı eşi 'ı boğarak öldüren sorgusunda “Hatırlamıyorum. Bir baktım ki eşim hareketsiz yatıyor. Çok pişmanım, neden böyle oldu anlamadım.” dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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Çorum’da eşini boğarak öldüren adamın ifadesi çileden çıkardı: Neden böyle oldu anlamadım

İddiaya göre, ile dini nikahlı eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Polat Hatal, eşini boğdu. Olaydan sonra polisi arayan Polat Hatal, eşini boğduğunu itiraf ederek, evden çıktı.

İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Aslıhan Dal'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla 'ne kaldırdı.

Aslıhan Dal, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polat Hatal ise polise giderek teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli Polat Hatal'ın, sorgusunda, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını belirterek, "13 yıllık dini nikahla evliyiz. Daha önce de tartışmamız oldu.

Olayın yaşandığı gece alkollüydüm. Çocuklar yan odada oyun oynuyordu. Yine aramızda eski mevzulardan başlayan tartışma çıktı.

Sonrasını hatırlamıyorum. Bir baktım ki eşim hareketsiz yatıyor. Çok pişmanım, neden böyle oldu anlamadım" dediği belirtildi.

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