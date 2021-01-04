05 Ocak 2021, Salı
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Tokat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

ilçesinde saat 08.00 sıralarında Zile- yolu üzerinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Araçta bulunan 'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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Tokat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

yönetimindeki 60 AAC 691 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan yamaca çarpıp, devrildi.

Kazada araçta bulunanlardan (33) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Kenan Araç ile , ve ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Havva Araç'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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