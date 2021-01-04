04 Ocak 2021, Pazartesi
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İstanbul’da eski damat kayınvalidesini ve kayınbiraderini ağır yaralayıp kaçtı

'de bir tekstil mağazasına gelen şahıs, eski kayınvalidesi ve kayınbiraderini silahla yaraladı. Şahıs olay yerinden kaçarken, 2 ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Polisin kaçan saldırganı yakalama çalışması devam ediyor.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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'de bir şahıs, tekstil mağazasında eski kayınvalidesini ve kayınçosunu silahla ağır yaralandı.

Olay, Mimarsinan mahallesi Muammer Aksoy caddesi üzerinde bir tekstil mağazasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre eski kayınbiraderini Ahmet A. ve kayınvalidesi Latife A.'ın işletmecisi olduğu mağazaya gelen Saldun A. kurşun yağdırdı.

Tabancadan çıkan kurşunlardan ağır yaralanan Ahmet ve Latife A. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili olarak olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma ve soruşturma başlattı.

Olay yerinden çekilen görüntü

İstanbul’da eski damat kayınvalidesini ve kayınbiraderini ağır yaralayıp kaçtı İSTANBUL’DA ESKİ DAMAT KAYINVALİDESİNİ VE KAYINBİRADERİNİ AĞIR YARALAYIP KAÇTI

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