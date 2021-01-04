Duygu Çelikten’i öldüren Veli Ünder 'Bir adam kadına sıktı yetişin' diye 112'yi aradı

SAVUNMASINDA 'TABANCA' DEDİ, OTOPSİDE BIÇAK ÇIKTI

Savcının sorularına, "Hatırlamıyorum. Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum" şeklinde cevaplar veren Veli Ünder, cezaevinden 7 sayfalık savunma gönderdi. İddianamede, bu sayfalarda yazılanlardan da alıntı yapılarak, "Şüpheli ceza infaz kurumundan 7 sayfalık el yazısı ile gönderdiği dilekçesinde, maktul ile Fethiye'ye gittiğini ve ertesi gün dönüşte maktulün araç içerisinde kendisine hakaret ettiğini belirtmiştir. Maktul ile ormanlık alana gittiklerini dilekçesinde belirten sanık, burada maktulün çantasından tabanca çıkartarak kendisine doğrulttuğunu öne sürmüştür. Maktulü ikna etmeye çalışırken, maktulün tabancayı kendisine doğrultarak kendi kendini vurduğunu söylemiştir. Halbuki maktulün tabanca ile değil, bıçakla öldürüldüğü otopsi raporu ile tespit edilmiştir" denildi.