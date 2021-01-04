Sonbahar ve kış yağışsız geçti! İstanbul'da barajlarının doluluk oranı dün 19.91’e düştü

"Şu an su stresinde olan Türkiye, 2030 yılında su sıkıntısı yaşamaya, 2050'den sonra ise su fakiri olmaya aday. Artan nüfus, iklim değişikliği ve azalan su kaynakları nedeniyle kişi başına kullanılabilir yıllık su miktarının bin metreküpün altına inmesi ile Türkiye'nin su fakiri olması bekleniyor. İstanbul'un kronik problemi de su stresidir, yani yüksek nüfus ve aşırı talep. İstanbul'un kendi su kaynaklarına göre nüfusu olsaydı bu sıkıntılar yaşanmazdı.