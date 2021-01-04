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Sonbahar ve kış yağışsız geçti! İstanbul'da barajlarının doluluk oranı dün 19.91’e düştü

Sonbahar ve kış aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle barajlarındaki doluluk oranı kritik seviyeye geldi. verilerine göre önceki gün yüzde .02 olan İstanbul barajlarının doluluk oranı dün 19.91’e indi. Uzmanlar ise suyu tasarruflu kullanma konusuna dikkat çekti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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Sonbahar ve kış yağışsız geçti! İstanbul'da barajlarının doluluk oranı dün 19.91’e düştü

'un içme suyu kaynaklarının yüzde 80'i boş durumda. İstanbul'un en kritik barajlarından biri de . 'nın çekilen sularından sonra ortaya çatlak topraklar, ağaç gövdeleri çıktı. Kuşların da susuz kalan barajda yiyecek aradıkları görüldü.

GELECEK KARANLIK

Suyun tasarruflu kullanılmasının altını çizen (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. , "Elimizde var olan su kaynaklarına yarın bitecekmiş gibi çalışma yapmamız gerekiyor. Kendi çapımızda suyu nasıl tasarruflu kullanırız diye çalışmalara devam etmemiz gerekiyor.

Çünkü küresel anlamda bir iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Su kıtlığının önümüzdeki y��l daha da artacağından bahsediyoruz. Bizler de bu iklim değişikliğine uyum sağlayarak olumsuz etkileri azaltabiliriz" dedi.

İYİ HABER: GÜZEL YAĞIŞLAR GELİYOR

Prof. Dr. Hüseyin Toros, önümüzdeki hafta gelecek olan 2 yeni yağışlı hava dalgasına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Meteorolojik tahminlere baktığımız zaman aslında pazartesi-salı yeni bir sistem geliyor. Onun etkisi olacak. Daha sonra cuma günü yeni bir sistemin geldiğini görüyoruz, bu sistem bazı model sonuçlarına göre gerçekten güzel yağışlar bırakacak gözüküyor. Daha sonraki hafta gerçekten model sonuçlarına göre yağışlar gözüküyor.

Ümit ediyorum ki 2021 yılı ocak ayında beklenen yağışı alırız. Beklenen yağışı aldığımız takdirde barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başlayacak. İstatistiklere baktığımızda İstanbul yağışlarının yüzde 51'i önümüzdeki 7 ay boyunca yağmış oluyor. Ama tabii ki meteorolojik modellerin tahmin tutarlılığı zaman arttıkça yanılma payları yüksek."

SEBEBİ: NÜFUS

öğretim üyesi Prof. Dr. , katıldığı bir panelde kuraklık konusunda sadece iklim değişikliğinin suçlanmasının doğru olmadığı söyledi. Prof. Dr. Kadıoğlu, şunları belirtti:

"Şu an su stresinde olan Türkiye, 2030 yılında su sıkıntısı yaşamaya, 2050'den sonra ise su fakiri olmaya aday. Artan nüfus, iklim değişikliği ve azalan su kaynakları nedeniyle kişi başına kullanılabilir yıllık su miktarının bin metreküpün altına inmesi ile Türkiye'nin su fakiri olması bekleniyor. İstanbul'un kronik problemi de su stresidir, yani yüksek nüfus ve aşırı talep. İstanbul'un kendi su kaynaklarına göre nüfusu olsaydı bu sıkıntılar yaşanmazdı.

NE YAPILMALI

Binaların çatılarından gelen yağmur suları sarnıçlarda depolanıp, yani yağmur suyu hasadı yapılarak değerlendirmeli. Şehir ve çevresinde kullanılabilecek su kaynaklarının küresel iklimden nasıl etkileneceği belirlenerek şehirlerin ideal nüfus ve sanayi kapasitesi hesaplanmalıdır. Böylece su arz ve talep dengesi kurularak kent planlanmalıdır."

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