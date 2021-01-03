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Son dakika: Turistler pes dedirtti! Sigara içen maskesiz turist grubuna ceza

İHA
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Giriş: 03.01.2021 16:59
Güncelleme:03.01.2021 17:09
Son dakika haberi... İstiklal Caddesi'nde maske takmayan ve sigara içen turist grubu karakola götürüldü ve kendilerine ceza yazıldı. Kuralları hiçe sayan turistler kendilerine idari işlem uygulanmasının ardından polis merkezinden ayrıldı.

Son dakika haberi... İstiklal Caddesi'nde maske takmayan ve sigara içen turist grubu karakola götürüldü ve kendilerine ceza yazıldı. Kuralları hiçe sayan turistler kendilerine idari işlem uygulanmasının ardından polis merkezinden ayrıldı.

Son dakika: Turistler pes dedirtti! Sigara içen maskesiz turist grubuna ceza SON DAKİKA: TURİSTLER PES DEDİRTTİ! SİGARA İÇEN MASKESİZ TURİST GRUBUNA CEZA
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