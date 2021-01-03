Elazığ Sivrice'de son dakika deprem | 2020Türkiye son depremler...

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 17.17'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kent merkezinde de hissedildi.

SON DAKİKA HABERİ: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.17'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği, 8.50 kilometre olarak bildirildi.



Deprem kent merkezinde de hissedildi.

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