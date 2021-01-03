04 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Elazığ Sivrice'de son dakika deprem | 2020Türkiye son depremler...

Elazığ Sivrice'de son dakika deprem | 2020Türkiye son depremler...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2021 17:40
Güncelleme:03.01.2021 17:45
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 17.17'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kent merkezinde de hissedildi.

SON DAKİKA HABERİ: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.17'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği, 8.50 kilometre olarak bildirildi.

Deprem kent merkezinde de hissedildi.

2020 SON DEPREMLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir anda bastıran sis görüş mesafesini sıfıra düşürdü
Bir anda bastıran sis görüş mesafesini sıfıra düşürdü
150 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu
150 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu
Elazığ korkutan deprem
Elazığ korkutan deprem
Kazdıkları çukurda yakalandılar!
Kazdıkları çukurda yakalandılar!
Başına gelmeyen kalmadı
Başına gelmeyen kalmadı
O ilçede harita maviye döndü!
O ilçede harita maviye döndü!
İstanbul Boğazı'nda sürü halinde görüldüler
İstanbul Boğazı'nda sürü halinde görüldüler
Turistler pes dedirtti!
Turistler pes dedirtti!
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Mezarı orada ortaya çıktı!
Mezarı orada ortaya çıktı!
Kent merkezine indiler
Kent merkezine indiler
Görenleri hayran bıraktılar
Görenleri hayran bıraktılar
Daha Fazla Video Göster