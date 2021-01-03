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Susayınca çeşmenin yolunu tuttu! Sosyal medyada izlenme rekorları kırdı

’ın Kemaliye ilçesinde sokak üzerinde bulunan çeşmenin musluğundan su içen tavuk, görenleri tebessüm ettirdi. O anlar cep telefonuyla bir vatandaş tarafından kaydedildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Susayınca çeşmenin yolunu tuttu! Sosyal medyada izlenme rekorları kırdı

Kemaliye ilçe merkezinde susayan tavuk çeşmeden su içti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, havaların önceki yıllara göre sıcak gitmesi ve yerde kar olmaması nedeniyle tavukların kümesten dışarı salındığı gözlendi.

Susayınca çeşmenin yolunu tuttu! Sosyal medyada izlenme rekorları kırdı SUSAYINCA ÇEŞMENİN YOLUNU TUTTU! SOSYAL MEDYADA İZLENME REKORLARI KIRDI

Dışarıda yem yiyerek karınlarını doyuran tavuklardan bir tanesi susayınca çeşmenin yolunu tuttu. Çeşmenin musluğundan akan sudan içerek susuzluğunu gideren tavuk görenlere tebessüm ettirdi.

O anlar cep telefonuyla bir vatandaş tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan tavuğun su içme anları kısa sürede çok sayıda vatandaş tarafından beğeni topladı.

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