- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Diyarbakır'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı
Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sığırcık sürüsü, gökyüzünde görsel şölen sundu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sığırcık sürüsü, gökyüzünde görsel şölen sundu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.