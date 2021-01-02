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SON DAKİKA | Tuzla’da korkutan patlama: 1 itfaiye eri yaralandı! Vatandaşların panik anı kamerada

haberi... ’da bir apartman dairesinin doğalgaz kutusundan patlama meydana geldi. Olayda bir itfaiye eri yaralanırken binada mahsur kalan vatandaşların panik anı kameraya yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Olay, , Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Apartman dairesinin girişinde bulunan doğalgaz kutusunda patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamaya müdahale ettikleri sırasında bir itfaiye yaralandı.

Yaralanan itfaiye ekibi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Patlama sonrası binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı.

SON DAKİKA | Tuzla’da korkutan patlama: 1 itfaiye eri yaralandı! Vatandaşların panik anı kamerada SON DAKİKA | TUZLA’DA KORKUTAN PATLAMA: 1 İTFAİYE ERİ YARALANDI! VATANDAŞLARIN PANİK ANI KAMERADA

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