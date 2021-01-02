Son dakika: Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Kısa sürede yayılan alevler, nizamiyeyi sararken yangını fark eden bekçi dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. İtfaiye erlerince yangın, kontrol altına alırken, olayda yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle nizamiye kullanılamaz hale geldi.

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