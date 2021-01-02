04 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Son dakika haberi... 'nın ilçesinde, makine imalat fabrikasının giriş nizamiyesinde çıkan yangın, paniğe yol açtı. Akşam saatlerinde 'ndeki makine imalatı fabrikasının giriş nizamiyesinde televizyondan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2021
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Son dakika: Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Kısa sürede yayılan alevler, nizamiyeyi sararken yangını fark eden bekçi dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. İtfaiye erlerince yangın, kontrol altına alırken, olayda yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle nizamiye kullanılamaz hale geldi.

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