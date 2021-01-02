Bingöl'deki Kale Göleti'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu

Yüzeyi buz tutan gölün bu haliyle çok güzel görüntü oluşturduğunu ifade eden Temiz, "Kale Göleti her mevsim kendine has bir güzelliğe bürünüyor. Kışın da buz tutan yüzeyiyle eşsiz bir manzara sunuyor. Bizler de gölü ziyaret edip bu eşsiz manzarayı izleyerek güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz." dedi.

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