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Bingöl'deki Kale Göleti'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu

'ün ilçesindeki 'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle dondu. Buz tüten yüzeyiyle eşsiz manzara sunan gölet, doğaseverler ve fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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Bingöl'deki Kale Göleti'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu

'da son günlerde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle 'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Buz tüten yüzeyiyle eşsiz manzara sunan gölet, doğaseverler ve fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu.

Ziyaretçilerden , her yıl kış aylarında göletin soğuk havanın etkisiyle donduğunu söyledi.

Yüzeyi buz tutan gölün bu haliyle çok güzel görüntü oluşturduğunu ifade eden Temiz, "Kale Göleti her mevsim kendine has bir güzelliğe bürünüyor. Kışın da buz tutan yüzeyiyle eşsiz bir manzara sunuyor. Bizler de gölü ziyaret edip bu eşsiz manzarayı izleyerek güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz." dedi.

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